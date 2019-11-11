شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: سعيد بالجماهير الرائعة.. اداء اليوم افضل من مباراة مالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني الاوليمبى عن سعادته بفوز المنتخب على غانا، مشيرا إلى أن البداية كانت غير جيدة ولكن الفريق دخل اللقاء متأخرا ونجح في الفوز برجولة اللاعبين.

أشار القائد إلى أن هناك بعض الأخطاء وضحت واللاعبون نجحوا في تفاديها والأمور سارت بشكل جيد حتى تحقق الفوز، مشيرا إلى أنه سعيد بالجماهير الرائعة وردة فعل الجمهور الرائع وتمنى أن يزيد العدد في المباريات المقبلة وأن يمتلئ ملعب استاد القاهرة بالجماهير.

شدد على أنه في الشوط الثاني شعر اللاعبون بالخطر والرغبة في الفوز وشوقي غريب المدير الفني حفز اللاعبين بصورة رائعة وطالبهم بين الشوطين بالفوز وخطأ واحد كلف الفريق هدفا مع بداية الشوط، مشيرا إلى أن الأداء أفضل بكثير عن مباراة مالي والفريق قدم واحدة من أهم اللقاءات.

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