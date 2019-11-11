شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: سعيد بالجماهير الرائعة.. اداء اليوم افضل من مباراة مالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أشار القائد إلى أن هناك بعض الأخطاء وضحت واللاعبون نجحوا في تفاديها والأمور سارت بشكل جيد حتى تحقق الفوز، مشيرا إلى أنه سعيد بالجماهير الرائعة وردة فعل الجمهور الرائع وتمنى أن يزيد العدد في المباريات المقبلة وأن يمتلئ ملعب استاد القاهرة بالجماهير.
شدد على أنه في الشوط الثاني شعر اللاعبون بالخطر والرغبة في الفوز وشوقي غريب المدير الفني حفز اللاعبين بصورة رائعة وطالبهم بين الشوطين بالفوز وخطأ واحد كلف الفريق هدفا مع بداية الشوط، مشيرا إلى أن الأداء أفضل بكثير عن مباراة مالي والفريق قدم واحدة من أهم اللقاءات.
وأكد خلال الموتمر الصحفي عقب المباراة ان الفريق كان مركز على الثلاث نقاط وكان في صعوبة طبعا لتقدم غانا علينا مرتين
وأضاف الحمدلله اننا استطعنا التغلب على منافس قوي ولا احد في اللاعبين مركز في "مين عمل ايه" كلنا تركيزنا اننا نفوز واستغلينا خطا البلاك ستارز في رغبتهم في التعادل ولكن أحرزنا الهدف الثالث لثلاث نقاط
وأرجو ان يدعمنا الجماهير اكثر من اليوم لانهم اهم سلاح في الفوز
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