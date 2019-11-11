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إصابة حمدي فتحي لاعب الأهلي بقطع في الغضروف...

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جدة - عمرو شويل تعرض حمدي فتحي لاعب منتخب مصر  بأصابه في الركبة  خلال مران الفريق اليوم بملعب استاد برج العرب و أثبتت الفحوصات الطبية و الأشعة التي اجراها عقب التدريبات  بمعرفة طبيب الفريق الدكتور محمد ابوالعلا إصابته بقطع بغضروف الركبة و يتحمل اتحاد الكرة تكاليف العلاج.

 

و شارك فتحي في مباراة مصرامام ليبريا و أحرز هدف مصر الوحيد في تلك المباراة بعدما قدم أداء جيد مع الفراعنة خلال الدقائق التي شارك بها.

 

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