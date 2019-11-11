شكرا لقرائتكم إصابة حمدي فتحي لاعب الأهلي بقطع في الغضروف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و شارك فتحي في مباراة مصرامام ليبريا و أحرز هدف مصر الوحيد في تلك المباراة بعدما قدم أداء جيد مع الفراعنة خلال الدقائق التي شارك بها.
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