شكرا لقرائتكم عمار حمدي يغيب عن مباراة منتخب مصر الاولمبي ضد الكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصل عمار على انذار اصفر سابق في مباراة مالي بالجولة الولى المقامة حاليا باستاد القاهرة.
بدأ شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: محمد صبحى.
الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح.
الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي.
الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد.
كان المنتخب المصري قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.
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