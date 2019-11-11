عمار حمدي يغيب عن مباراة منتخب مصر الاولمبي ضد الكاميرون...

جدة - عمرو شويل تأكد غياب عمار حمدي لاعب منتخب مصر الأولمبي عن مباراة الفراعنة المقبلة ضد الكاميرون المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد حصوله علي انذار في مباراة فريقه ضد غانا.

وحصل عمار على انذار اصفر سابق في مباراة مالي بالجولة الولى المقامة حاليا باستاد القاهرة.

بدأ شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمي: محمد صبحى.

الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح.

الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد.

كان المنتخب المصري قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.