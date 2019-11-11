الزمالك يكشف تفاصيل إصابة أشرف بن شرقي...

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جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الطبي للزمالك تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق الأبيض في مباراة وادي دجلة الودية ، وكانت عبارة عن شد في العضلة الضامة، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق الودية أمام وادي دجلة التي اقيمت على ملعب بتروسبورت وانتهت بفوز وادي دجلة 2/1. وأكد الجهاز الطبي للزمالك أن الاصابة خفيفة ولن تمنع اللاعب من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة. Advertisements وشارك الناشئ حسين فيصل في الشوط الثاني للمباراة بدلا من بن شرقي بعد تعرضه للاصابة. وخسر فريق الزمالك أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي اقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت في اطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري، احرز اهداف المباراة كريم بامبو للزمالك في الدقيقة العاشرة ، وتعادل محمد هلال في الدقيقة 16 من ركلة جزاء سددها على يسار ابو جبل، وفي الدقيقة ٨٥ يحرز عمرو صالح الهدف الثاني لوادي دجلة ويسعى الزمالك للتعديل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز دجلة بهدفين مقابل هدف.

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