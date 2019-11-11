شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم من ملعب مباراة إنبي لتشييع جنازة علاء علي مباشرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام حازم إمام أيضا بالحضور بقميص الزمالك لاستئذانه من جهاز الفريق الفني الذي تواجد في بتروسبورت لخوض ودية دجلة ولكن فضل حازم إمام عدم خوض لقاء الزمالك الودي مع دجلة والتواجد في المقابر لتقديم واجب العزاء وبجانبه كلا من أحمد سمير لاعب الزمالك السابق وكذلك عامر عامر حارس الإنتاج الحربي.
وقرر مرتضي منصور رئيس الزمالك تخصيص معاش شهري لأسرة الراحل.
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