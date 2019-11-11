شكرا لقرائتكم مصطفى محمد ينافس ايفينا على لقب هدف أمم إفريقيا تحت 23 عام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتساوى مصطفى محمد في الأهداف مع ايفينا بعدما سجل هدف التعادل للمنتخب والثاني له في البطولة أمام غانا.

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كان مصطفى محمد سجل هدف الفوز للمنتخب أمام مالي في افتتاح البطولة بعدما نجح في تحويل عرضية أحمد أيو الفتوح بالرأس إلى داخل الشباك.

ويلتقي المنتخب مع غانا حالياً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ومازالت النتيجة التعادل الايجابي بهدف لكل فريق.