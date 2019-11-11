شكرا لقرائتكم كأس الملك: الفيصلي يتجاوز وج ويتأهل إلى دور الـ 32 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل الفيصلي إلى دور الـ 32 ضمن مسابقة كأس الملك، وذلك بعد فوزه على منافسه وج بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما، يوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

وتقدم الفيصلي في الدقيقة 14 عن طريقة لويس غوستافو، وفي الشوط الثاني سجل الفريق هدفين عن طريق يوسف الجبلي "54" وعوض خريص "85".