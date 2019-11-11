شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ..وزارة الرياضة تكرم أول طفل مصرى من ذوى الهمم يصعد قمة جبل موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكرم غداً الثلاثاء وزارة الشباب والرياضة الطفل محمد أحمد على، أول طفل مصرى من ذوى الهمم (متلازمة داون)، يصعد قمة جبل موسى بسانت كاترين أعلى قمة فى مصر، كما يتم تكريم المغامر مازن حمزة، فى تمام الساعة 2 ظهرا بمقر وزارة الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتنظيم جولة بمحافظة جنوب سيناء شهدت صعود الطفل محمد أحمد علي، من ذوى الهمم، لجبل موسى ليصبح أول طفل مصري من (متلازمة داون) يصعد أعلى قمة فى مصر بمرافقة المغامر مازن حمزة.