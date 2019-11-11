شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ..وزارة الرياضة تكرم أول طفل مصرى من ذوى الهمم يصعد قمة جبل موسى والان مع تفاصيل الخبر
الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتنظيم جولة بمحافظة جنوب سيناء شهدت صعود الطفل محمد أحمد علي، من ذوى الهمم، لجبل موسى ليصبح أول طفل مصري من (متلازمة داون) يصعد أعلى قمة فى مصر بمرافقة المغامر مازن حمزة.
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