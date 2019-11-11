شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رمضان صبحى يحرز هدف المنتخب الأولمبى الثانى أمام غانا والنتيجة 2/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز رمضان صبحى لاعب منتخب مصر الأولمبى الهدف الثانى لفريقه فى شباك منتخب غانا لتصبح النتيجة 2/2 بالدقيقة 82 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من 8 الي 22 نوفمبر الجاري.

وتقدم المنتخب الغانى فى الدقيقة 7 ثم أحرز مصطفى محمد هدف التعادل فى الدقيقة 17، ثم أحرز المنتخب الغانى الهدف الثانى مع بداية الشوط الثانى، قبل أن يتعادل رمضان صبحى.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلاً من..

حراسة المرمي: محمد صبحى

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الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح

الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي

الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد

المنتخب المصري كان قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.