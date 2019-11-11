شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للزمالك يكشف عن إصابة بن شرقي فى ودية دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن إصابة أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق بشد في العضلة الضامة، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق الودية أمام وادي دجلة، التى أقيمت على ملعب بتروسبورت وانتهت بفوز وادي دجلة 2/1.

وأكد الجهاز الطبي أن الإصابة خفيفة ولن تمنع اللاعب من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة. وشارك الناشئ حسين فيصل في الشوط الثاني للمباراة بدلا من بن شرقي بعد تعرضه للإصابة.

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وخسر فريق الزمالك أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي اقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت في اطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري، احرز اهداف المباراة كريم بامبو للزمالك في الدقيقة العاشرة ، وتعادل محمد هلال في الدقيقة 16 من ركلة جزاء سددها على يسار ابو جبل، وفي الدقيقة ٨٥ يحرز عمرو صالح الهدف الثاني لوادي دجلة ويسعى الزمالك للتعديل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز دجلة بهدفين مقابل هدف.