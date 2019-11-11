شاهد.. صاروخية من رمضان صبحى وحارس غانا يحولها لركنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد رمضان صبحى لاعب منتخب مصر الأولمبى كرة صاروخية تصدى لها كوالى با حارس منتخب غانا وحولها لضربة ركنية فى الدقيقة 42 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من 8 الي 22 نوفمبر الجاري. وتقدم المنتخب الغانى فى الدقيقة 7 ثم أحرز مصطفى محمد هدف التعادل فى الدقيقة 17. وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلاً من.. وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلاً من.. حراسة المرمي: محمد صبحى الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح Advertisements الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد المنتخب المصري كان قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.

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