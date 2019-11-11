شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم وحازم إمام من بتروسبورت إلى مقابر علاء علي.. ومعاش من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق ولاعب المقاصة الحالي في مقابر البساتين بعد نهاية مباراة فريقه الودية مباشرة التي أقيمت مساء اليوم مع إنبي، حيث حرص على التواجد لتقديم واجب العزاء لأسرة علاء علي نجم الزمالك السابق الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقام حازم إمام أيضا بالحضور بقميص الزمالك لاستئذانه من جهاز الفريق الفني الذي تواجد في بتروسبورت لخوض ودية دجلة، ولكن فضل حازم إمام عدم خوض لقاء الزمالك الودي مع دجلة والتواجد في المقابر لتقديم واجب العزاء، وبجانبه كلا من أحمد سمير لاعب الزمالك السابق وكذلك عامر عامر حارس الإنتاج الحربي.

فيما قرر مرتضي منصور رئيس الزمالك تخصيص معاش شهري لأسرة الراحل.

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