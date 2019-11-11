شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضد غانا.. مصطفى محمد يتعادل للفراعنة فى الدقيقة 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبى هدف التعادل للفراعنة أمام غانا الأولمبى فى الدقيقة 17 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من 8 الي 22 نوفمبر الجاري.

وكان منتخب غانا تقدم على الفراعنة فى الدقيقة 7 من عمر المباراة.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلاً من..

حراسة المرمي: محمد صبحى

الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح

الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي

الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد

المنتخب المصري كان قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.

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