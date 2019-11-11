شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حارس غانا يحرم صلاح محسن من التعادل للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدى كواليبا حارس منتخب غانا الأولمبى لتسديدة صلاح محسن مهاجم المنتخب الوطنى الأولمبى ليحرمه من إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 63 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من 8 الي 22 نوفمبر الجاري.

وتقدم المنتخب الغانى فى الدقيقة 7 ثم أحرز مصطفى محمد هدف التعادل فى الدقيقة 17، ثم أحرز المنتخب الغانى الهدف الثانى مع بداية الشوط الثانى، لتصبح النتيجة 2/1 للبلاك ستارز.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلاً من..

حراسة المرمي: محمد صبحى

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الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح

الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي

الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد

المنتخب المصري كان قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.