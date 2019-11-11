شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء علاء علي غدا بعين شمس.. والزمالك يقيم عزاء بالحامدية الشاذلية الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام عزاء علاء على لاعب الزمالك الأسبق غدا بشارع عثمان بن عفان بعيش شمس، فى الوقت الذى قرر فيه مجلس إدارة الزمالك إقامة عزاء يوم الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكان علاء على قد وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض بعدما شارك فى العديد من أندية الدورى أمثال سموحة ووادى دجلة والمصري البورسعيدى وبتروجت.