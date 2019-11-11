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مصطفى محمد ينافس على لقب هداف بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبي، في منافسة مع فرانك إيفينا مهاجم منتخب الكاميرون، على لقب هداف بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وتساوى مصطفى محمد في الأهداف مع إيفينا بعدما سجل هدف التعادل للمنتخب والثاني له في البطولة أمام غانا.

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كان مصطفى محمد سجل هدف الفوز للمنتخب أمام مالي في افتتاح البطولة بعدما نجح في تحويل عرضية أحمد أيو الفتوح بالرأس إلى داخل الشباك.

ويلتقي المنتخب مع غانا حالياً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ومازالت النتيجة التعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

 

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