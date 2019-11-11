شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصر وغانا.. الحكم يلغى هدفا لـ رمضان صبحى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى حكم مباراة مصر وغانا هدفا لرمضان صبحى بداعى التسلل في الدقيقة 57 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، لتستمر النتيجة بتقدم غانا 2-1.

وتقدم المنتخب الغانى فى الدقيقة 7 ثم أحرز مصطفى محمد هدف التعادل فى الدقيقة 17، ثم أحرز المنتخب الغانى الهدف الثانى مع بداية الشوط الثانى.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلاً من..

حراسة المرمي: محمد صبحى

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الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح

الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي

الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد

المنتخب المصري كان قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.