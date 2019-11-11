فيديو.. كوبرى من أبو الفتوح للاعب غانا والحكم يشهر البطاقة الصفراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرر أحمد أبو الفتوح، لاعب منتخب مصر الأولمبى، الكرة من بين أقدام فوبى لاعب منتخب غانا "كوبرى" ليعترضه الأخير ويشهر الحكم البطاقة الصفراء له فى الدقيقة 33 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. وتقدم المنتخب الغانى فى الدقيقة 7 ثم أحرز مصطفى محمد هدف التعادل فى الدقيقة 17. وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلاً من.. حراسة المرمي: محمد صبحى الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح Advertisements الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد المنتخب المصري كان قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.

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