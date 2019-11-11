شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر 2 / 1 أمام وادي دجلة وديا استعدادا لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق الزمالك أمام وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت فى اطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل و إسلام جابر ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عنتر ومحمد حسن وكريم بامبو ومحمد اوناجم ويوسف اوباما واشرف بن شرقى و عمر السعيد.

جاءت المباراة قوية منذ البداية وتصدى ابو جبل لفرصة من رفيق كابو فى الدقائق الأولى قبل أن يهدر بعدها محمد اوناجم فرصة للأبيض، وفى الدقيقة العاشرة يحرز كريم بامبو هدف التقدم للزمالك بعدما تلقى عرضية من الجبهة اليسرى سددها فى المرمى مباشرة.

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وفى الدقيقة 16 يحزر محمد هلال هدف التعادل لوادى دجلة من ركلة جزاء سددها على يسار أبو جبل، وفى الدقيقة 23 يهدر حسام عرفات فرصة لتسجيل هدف محقق لدجلة وسدد الكرة فوق العارضة وتوالت محاولات الفريقين لتسجيل هدف التقدم لكن دون جدوى لينتهى الشوط بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثانى هاجم الفريقان لتسجيل هدف التقدم ويهدر اوناجم فرصة محققة فى الدقائق الأولى من انفراد بالمرمى، وفى الدقيقة 52 يدفع الجهاز الفنى للزمالك بمصطفى فتحى بدلا من محمد أوناجم، بعدها ينقذ دفاع دجلة مرماه من فرصة هدف محقق لعمر السعيد، وفى الدقيقة 58 يدفع الجهاز الفنى للزمالك بشيكابالا بدلا من عمر السعيد.

ويدفع الجهاز الفنى للزمالك بالناشئ حسين فيصل بدلا من أشرف بن شرقي، وبعدها يشارك يوسف محمود بدلا من محمد حسن ثم تصدت عارضة الأبيض لفرصتين لوادى دجلة ويدفع الجهاز الفنى للزمالك بأحمد زكى بدلا من كريم بامبو، وفى الدقيقة 85 يحرز عمرو صالح الهدف الثانى لوادى دجلة ويسعى الزمالك للتعديل لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز دجلة بهدفين مقابل هدف.