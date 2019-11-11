شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصر وغانا.. التعادل 1 / 1 مستمر بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر الاولمبي أمام غانا فى الجولة الثانية بالدور الأول بأمم أفريقيا تحت 23 سنة، بالتعادل الإيجابى 1 / 1.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام غانا كالتالى: فى حراسة المرمي: محمد صبحى، والدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح، والوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي، والهجوم: صلاح محسن ومصطفى محمد.

وشهدت بداية المباراة تفوقا نسبيا من جانب منتخب مصر، ونجح رمضان صبحى فى شن غزوة من الناحية اليسرى وتمرير الكرة إلى صلاح محسن إلا أن حارس غانا يتدخل لانقاذ الموقف.

ورد المنتخب الغانى بهجمة مماثلة فى الدقيقة 5 قبل أن يتصدى لها دفاع الفراعنة، قبل أن ينجح يايا موا فى تسجيل الهدف الأول للنجوم السوداء فى الدقيقة 7 من تمريرة حريرية داخل منطقة الجزاء.

ويعود منتخب مصر للمباراة سريعا، وفى الدقيقة 17 ينجح مصطفى محمد فى تسجيل هدف التعادل للفراعنة من ضربة رأس قوية، وأعقبها صلاح محسن بفرصة جديدة كاد يسجل الهدف الثانى لكنه الكرة تمر بجوار القائم الغانى.. وحاول رمضان صبحى تهديد مرمى منتخب غانا فى أكثر من محاولة لكن دفاعات غانا تنجح فى إيقافه كما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء له فى الدقيقة 22 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة منتخب مصر الأولمبي وغانا لطاقم تحكيم بقيادة السنغالي داوودا جوييه، ويعاون السنغالى جوييه، ابيلميرو دوس ريس من ساوتومي وعبد العزيز جاو من جامبيا والحكم الرابع دجندو هونجناندي من بنين.

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