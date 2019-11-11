لقطة غريبة بطلها شوقي غريب.. خطأ فادح يكلف مصر هدفًا أمام غانا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل منتخب غانا الأولمبي الهدف الثاني في مرمى منتخب مصر الأولمبي بالمباراة المقامة على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل (1-1)، قبل أن ينجح منتخب غانا مع انطلاق الشوط الثاني في تسجيل هدف جديد عن طريق سامويل أوبينج بالدقيقة الـ46 من عمر اللقاء.

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ارتكب محمد عبدالسلام مدافع الفريق خطأ قاتلا في إعادة الكرة، ليحصل عليها أوبينج الذي انفرد بمرمى مصر ليراوغ الحارس محمد صبحي، قبل أن يسدد الكرة في الشباك الخالية.

وفي لقطة مثيرة للجدل نقلتها الكاميرات التلفزيونية، دخل شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب، إلى الملعب متأخرًا بعد انطلاق الشوط الثاني، ليجد فريقه متأخرًا بنتيجة (2-1).

وذهب غريب إلى مقاعد البدلاء ليسأل جهازه المعاون عما حدث، وسط ظهور ملامح الدهشة على وجهه.