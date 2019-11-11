بالفيديو.. رأس مصطفى محمد تعيد الأمل لمصر أمام غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تصوير- فريد قطب:
نجح منتخب مصر الأولمبي في إدراك التعادل مع نظيره الغاني في المباراة المقامة بينهما على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.
وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل (1-1)، حيث تقدم المنتخب الغاني في الدقيقة السادسة، قبل أن يأتي التعادل بعد عشر دقائق.
الهدف جاء عن طريق مصطفى محمد بنفس طريقة هدفه في مرمى مالي بالجولة الأولى، حيث تلقى كرة عرضية من الظهير الأيسر أحمد أبو الفتوح، ليحولها برأسه داخل الشباك الغانية بالزاوية اليسرى.
ويتصدر منتخب الكاميرون المجموعة بأربع نقاط بفضل تغلبه على مالي متذيل الترتيب بدون رصيد بعد خوض مباراتين، بينما يأتي الفراعنة في الوصافة بثلاث نقاط، ثم غانا بنقطة واحدة.
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