لفتة إنسانية من مرتضى منصور تجاه الراحل علاء علي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادي قرر إقامة عزاء للراحل علاء علي، لاعب الفريق، السابق الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

وأفاد الزمالك عبر موقعه الرسمي أن العزاء سيقام يوم الخميس المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية خلف مقر النادي بمنطقة المهندسين.

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وقرر مرتضى منصور تخصيص معاش شهري لأسرة الفقيد.

وكان علاء علي تُوفي ظهر اليوم الإثنين عن عمر 31 عامًا بعد صراع مع المرض.

يُذكر أن علاء علي بدأ مسيرته مع الزمالك وتم تصعيده للفريق الأول حين كان يبلغ من العمر 20 عامًا سنة 2008 مع المدرب الهولندي رود كرول، قبل أن يرحل عن القلعة البيضاء عام 2012.