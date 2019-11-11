الطريق لطوكيو.. مصر الأولمبي 2 - 2 غانا.. رمضان صبحي يتعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزا مثيرا مساء اليوم الإثنين، على نظيره الغاني، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثانية بالبطولة الأفريقية تحت 23 عام.

وبتلك النتيجة تصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وخلفه منتخب الكاميرون برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب غانا عند نقطة واحدة.

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام"- محمد عبد السلام.

الوسط:أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - عمار حمدي - كريم العراقي.

وسط الهجوم: رمضان صبحي - صلاح محسن.

الهجوم: مصطفى محمد.

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ملخص المباراة

سجل ياو يبواه الهدف الأول لمنتخب غانا في الدقيقة، بعد عرضية من الجانب الأيسر، استغلها قائد المنتخب الغاني وسط غفلة دفاعية من متخب مصر واسكن الكرة في الشباك.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه عمار حمدي مع حلول الدقيقة 16، بعد اعتراضه على التحكيم.

وسجل مصطفى محمد هدف التعادل لمنتخب مصر مع حلول الدقيقة 17 مستغلا عرضية من الجانب الأيسر عن طريق احمد ابو الفتوح، حولها برأسه بشكل رائع في شباك حارس مرمى منتخب غانا.

ومع صافرة الشوط الثاني سجل منتخب غانا الاولمبي الهدف الثاني في الدقيقة 46، بعد خطأ كارثي من محمد عبد السلام، الذي مرر الكرة إلى الحارس لتصل إلى لاعب منتخب غانا ليراوغ الحارس صبحي ويسجل في الشباك الفارغة.

وألغى حكم المباراة هدفا لمنتخب مصر في الدقيقة 57 سجله رمضان صبحي بداعي التسلل، بعد عرضية من ابو الفتوح حولها صبحي برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة 75 تصدت العارضة لهدف مؤكد لمنتخب مصر، بعد تصويبة صاروخية من كريم العراقي، لتضل طريقها وتصطدم بالعارضة التي تعاطفت مع حارس مرمى منتخب غانا الاولمبي.

وقرر شوقي غريب استبدال عمار حمدي في الدقيقة 78 ، ليدخل بدلا منه المهاجم أحمد ياسر ريان في ظل السيطرة الهجومية لمنتخب مصر الاولمبي.

وسجل رمضان صبحي هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 82، بعد تصويبة صاروخية من عبد الرحمن مجدي سقطت من يد الحارس ليستغلها رمضان ويسددها مباشرة في الشباك.

وتمكن البديل أحمد ياسر ريان من تسجيل الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة88، بعد عرضية متقنة حولها برأسه في الشباك.