سونج: مواجهة مصر صعبة.. وهدفنا النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد ريجوبير سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون تحت 23 سنة أن فريقه يستهدف الذهاب إلى أبعد نقطة في أمم إفريقيا والوصول للنهائي.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال سونج :"مبارة مصر ستكون صعبة جداً، يجب أن نحقق نتيجة إيجابية ونسعى لذلك".

واقتنص منتخب الكاميرون أول انتصاراته في البطولة على حساب مالي بهدف نظيف ليتصدر المجموعة الأولى مؤقتاً بفارق نقطة عن مصر.

Advertisements

وأضاف سونج :"لدينا الفرصة لتحقيق هدفنا هُنا في البطولة، هدفنا الذهاب إلى أبعد نقطة، لكننا نفكر أولاً في التأهل، لقد لعبنا مباراتين بشكل جيد، وسنحاول الاستمرار".

وتابع مدرب الكاميرون :"لدينا مشاكل بدنية، وواجهنا مالي تحت الضغط بسبب فقدان الفوز في الدقائق الأخيرة بالمواجهة الماضية".

وأنهى سونج :"هناك فارق بين العمل كمدرب ونظيره كلاعب، لو لدي الفرق للعب سأفعل ذلك لنقل خبراتي للاعبين".