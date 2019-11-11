مدرب مالي: بطولة إفريقيا انتهت بالنسبة لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعرب فاجنيري ديارا، مدرب منتخب مالي الأولمبي، عن حزنه بعد الإقصاء من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، مؤكدًا أنه يستهدف الخروج بشكل مشرف خلال مباراة غانا في ختام منافسات دور المجموعات.

وخسر منتخب مالي بصعوبة أمام نظيره الكاميروني بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليظل بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير بعد خسارته في المباراة أمام منتخب مصر مستضيف البطولة.

وقال ديارا في تصريحات بعد المباراة: "مبروك للكاميرون، جئنا إلى مصر بطموح كبير لكن البطولة انتهت بالنسبة لنا، تلك هي كرة القدم، التفاصيل الصغيرة تلعب دورا كبيرا في المنافسة".

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وأضاف: "منتخب مالي قدّم كل ما لديه خلال المسابقة، لكن مع الأسف ودعنا المسابقة، وسنقدم أفضل ما لدينا في مباراة غانا لكي نخرج بشكل مشرف".

وأكمل: "ليست من عاداتي تقييم الحكام، نحن بشر ومعرضون للخطأ، وبالتالي لا أستطيع الاعتراض على القرارات التحكيمية".

وأتم ديارا قائلا: "نحن محبطون بعد فقدان الأمل، في أرض الملعب ما قدمناه لم يكن كافيا، حين تخسر يجب أن تشعر أن كرة القدم بها كل الأمور، لدينا طموح كبير وتلك ليست نهاية العالم، سنعود لنتألق من جديد".