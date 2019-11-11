شاهد.. كوميديا شوقي غريب في مباراة مصر وغانا

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شهد لقاء منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الغاني لقطة طريفة، مع إنطلاق الشوط الثاني من المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم افريقيا تحت 23 عام.
وتمكن منتخب غانا من تسجيل هدف التقدم الثاني في شباك المنتخب المصري مع إنطلاق الشوط الثاني، بعد خطأ دفاعي للمدافع محمد عبد السلام.
وبعد الهدف شهدت المباراة لقطة كوميدية بعد أن ظهر شوقي غريب المدير الفني للفراعنة يدخلإلى الملعب قادمًا من غرف خلع الملابس، ليفاجأ بتسجيل المنتخب الغاني للهدف الثاني.
وبعد دخول المدير الفني إلى الملعب تعجب من إحراز غانا هدف ثاني بعد أن نظر لشاشة الملعب، ليتوجه إلى دكة البدلاء وهو يتسائل عن ما حدث في لقطة نادراً ما تظهر في ملاعب الكرة.
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