الزمالك يخسر بهدفين لهدف وديًا أمام وادي دجلة

خسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بهدفين لهدف أمام فريق وادي دجلة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت في إطار استعدادات الفريق لاستئناف الدوري الممتاز وخوض دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الزمالك كريم بامبو في الدقيقة ١٠

من الشوط الأول.. وتعادل محمد هلال لدجلة من ضربة جزاء في الدقيقة 16 من الشوط نفسه، ثم سجل عمرو صالح لدجلة الهدف الثاني في الدقيقة ٨٥ ، وانتهى الشوط الاول بين الفريقين بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

وأجرى الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي التغيير الاول للفريق في الدقيقة ٨ من الشوط الثاني لمباراة وادي دجلة الودية، حيث دفع بمصطفي فتحي بدلا من محمد اوناجم.

كما دفع أيضا بأحمد زكي بدلا من كريم بامبو الدقيقة ٣٠ من زمن الشوط الثاني.. وعلاء يحيي بدلا من اسلام جابر في الدقيقة الـ 36.