غانا تتقدم على المنتخب الأولمبي بهدف ثان

تمكن منتخب غانا الأولمبي من إستعادة تقدمه على منتخب مصر الأولمبي، بتسجيل الهدف الثاني خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد القاهرة، فيإطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة أمم افريقيا تحت 23 عام.
جاء الهدف مع إنطلاق صافرة الشوطالثاني بعد تمريرة خاطئة من محمد عبد السلام مدافع الفراعنة لتصل إلى مهاجم منتخب غانا صامويل أوبينج لينفرد تمامًا بالمرمى ليراوغ محمد صبحي ويسجل الهفد الثاني ليتقدم الفريق الغاني بهدفين مقابل هدف.
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