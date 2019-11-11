سموحة ٢٠٠١ يتعادل إيجابيًا مع الإتحاد السكندري

تعادل فريق سموحة مواليد ٢٠٠١ مع نظيرة الإتحاد السكندري بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات بطولة الجمهورية .

تقدم سموحة بهدف سجله عبد الرحمن جنش فى الدقيقة ٣٤ من الشوط الثاني، وأهدر الفريق الثلاث نقاط، بعد أن تمكن الإتحاد من إدراك التعادل في الوقت الضائع من المباراة.

وبتلك النتيجة يحصل سموحة على نقطة واحدة ليرتفع رصيده إلى ١٧ نقطة .

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لعب سموحه بتشكيل مكون من : عبد الرحمن أيمن ، ابراهيم سامى ، محمود منتصر ، يوسف صديق ، ابراهيم عواد ، يوسف جوده ، الصباحى عماد ، عبد الرحمن جنش ، سعيد هانى ، محمد ماجد واشترك أثناء

المباراة كلا من : محمد على حسن ، محمود غازى ، محمد على على .

يتكون الجهاز الفني من : يوسف حمدى مدير فنى ، كريم رأفت مدرب عام ، إسلام طلبه مدرب حراس المرمى ، محمد أحمد نونش إدارى الفريق . عماد حمدى علاج طبيعي ، محمود مصطفى عامل مهمات .

يقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع و عبد البديع حماده مدير إدارى القطاع وعادل ذكى شئون اللاعبين .