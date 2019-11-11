جماهير الأهلي تسترجع هدف تريكة في الصفاقسي بـ هاشتاج "سقوط رادس للمارد"

أحيا جماهير نادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، ذكري الـ13 لحصول فريقهم علي لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الصفاقسي التونسي، بموقعة رادس الشهيرة، بهدف كابتن محمد أبو تريكة، عبر هاشتاج بعنوان:" ذكرى سقوط رادس للمارد" علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

في البداية قالت أحد صفحات القلعة الحمراء باسم "درع الأهلي"، إن :"بطولة عمرها ما هتتنسي، بطولة موجودة في أذهان الجميع، كان الماتش لسه امبارح جول تريكة والفرحة الهسترية بعد الجول وجوزية وهو بيقول للاعيبن انزلوا لسه المباراة شغالة ربنا

يديم انتصارات الأهلي".

بينما أوضحت حساب باسم" اية"، أن :" رسملهم خيالهم أن تريكة يسلمهم الكأس راكع، مكنوش فاهمين أن الأهلى مايعرفش المستحيل، وقادرين نغير النتيجة في الدقايق الأخيرة، كان الرد قوي وصفعة لكل إللي يفكر يستهين بينا ذكري عظيمة وفخر لكل أهلاوي".

وأشارت " سحر سعد"، إلي أن :" ذكري البطولة الأغلي إلي الأن بهدف المايسترو الأعظم محمد أبو تريكة +90 ليسجد الجميع من

الفرحة وتطمئن القلوب وتهدأ الأعصاب بعد ماكان الأمر شبه مستحيل، خدوا من الماضي عبرة وبلاش استسلام".

Advertisements

ولفت "عاطف العسقلاني"، أن:" زى النهاردة.. الأصوات تتعالى ترتفع الهتافات دقائق بل ثواني، وينتهى كل شئ، صفاقس على بعد خطوه من بطولة تاريخية، فجأه يعم الصمت، فجأه يرسل تريكة كرته لتحتضن الشباك هدف +90، مساؤكم جميل كجمال تلك اللحظة".

وتابع" عبد الرحمن عصام"، أن:" أعظم فرحة دخلت جدران الأهلي بعد تملك اليأس لكل الحضور امام الشاشات، وفرح ورقص لاعبين وجمهور المنافسين كلهم وليس الصفاقسي فقط، يخرج فارس على طريقة الملاكمة يحول خسارته لمكسب بالقاضية ويرد على جمهورهم بطريقة الاولتراس ولكن من الملعب أمام الكل".