مصطفى محمد ينافس على لقب هداف بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

دخل مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي، في منافسة مع فرانك ايفينا مهاجم منتخب الكاميرون، على لقب هداف بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وتساوى مصطفى محمد في الأهداف مع ايفينا بعدما

سجل هدف التعادل للمنتخب والثاني له في البطولة أمام غانا.

كان مصطفى محمد سجل هدف الفوز للمنتخب أمام مالي في افتتاح البطولة بعدما نجح

في تحويل عرضية أحمد أيو الفتوح بالرأس إلى داخل الشباك.

ويتساوي مصطفي محمد مع فرانك ايفينا مهاجم منتخب الكاميرون برصيد هدفين لكل لاعب حتي الآن.

ويلتقي المنتخب مع غانا حاليا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ومازالت النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.