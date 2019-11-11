المنتخب الأولمبي يكتفى بالتعادل امام غانا في شوط أول مثير

تعادل منتخب الاولمبي مع نظيره الغاني بهدف لكل منهما في الشوط الاول المثير، من اللقاء المقام حاليًا بستاد القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة الامم الأفريقية تحت 23 سنة.

تقدم منتخب غانا بهدف ياويبواه في الدقيقة السادسة وتعادل لمصر القناص مصطفى محمد بضربة رأس رائعة من عرضية احمد ابو الفتوح.

يذكر ان الكاميرون تتصدر المجموعة قبل لقاء مصر برصيد 4 نقاط تليها مصر بـ3 نقاط وغانا نقطة واحدة ومالي بدون رصيد وودعت البطولة رسميا.

الشوط الأول

بدأ منتخب مصر اللقاء مهاجمًا منذ البداية مع رغبة في احراز هدف مبكر ويسدد المدافع

المتقدم في اول تسديدة قوية بجوار القائم.

وشكلت هجمات غانا صعوبات على دفاع مصر خاصة مع سرعة صامويل اوبينج وكوابينا أوسو ولوموتي.

هدف غاني

في الدقيقة السادسة ومن انطلاقة لصامويل اوبينج يراوغ اسامة محمد ومحمد عبد السلام ويلعب عرضية لياو يبواه يضع تحت ضغط داخل المرمى مسجلا هدف التقدم.

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بعد الهدف كاد يسجل منتخب غانا هدفا ثانيًا من انفراد كامل لأوسو كوابينا ويطيح بالكرة خارج الثلاث خشبات.

هدف التعادل

في الدقيقة 17 ومن عرضية كالعادة من احمد ابو الفتوح داخل منطقة الجزاء،

يرتقي كالعادة ايضا الصقر مصطفى محمد وبرأسه على يسار الحارس الغاني كوامي ياه مسجلا هدف التعادل.

بعد الهدف دانت السيطرة للاعبينا وتقدم رمضان صبحي، في اكثر من كرة يمينا ويسارا واقتحم منطقة الجزاء وانقذ الدفاع وطلب ركلة جزاء ثانية بعد تخطيه المدافع حبيب محمد وسقط ارضا داخل المنطقة ولم يحتسب الحكم السنغالي في قرار صحيح لسقوط صبحي دون اى دفع له.

استمر الهجوم المصري ويسدد كريم العراقي بعد عرضية من ابو الفتوح وارتداد الكرة من الدفاع بعيدا عن المرمى.

جاءت محاولات غانا فردية وشكلت بعض الخطورة خاصة مع مهارات يبواه ومنساه.

في الدقيقة الأخيرة يسدد رمضان صبحي يبعد الحارس بصعوبة بأطراف اصابعه الكرة الى الركنية وبعدها ينطلق صبحي ويتباطئ وتضيع الفرصة بعد شوط طويل من اختراق الضاحية.