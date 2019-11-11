مصر تستضيف البطولة العربية للطريق بمشاركة 10 دول

تستضيف مصر البطولة العربية للطريق والتي تقام بمحافظة الإسكندرية خلال الفترةمن ٢٩نوفمبر وحتي ٦ديسمبر المقبل. ويشارك في البطولة ١٠ دولة عربية وهي: مصر، ليبيا، تونس، الجزاير، المغرب، مصر، ليبيا، تونس، الجزاير، المغرب، السعودية ، الإمارات، الأردن، البحرين، العراق و عمان . ويقود المنتخب الوطني خلال البطولة المدير الفني محمد ابراهيم ومحمد فتحي المدرب المساعد و محمود حمدي اداري . الجدير بالذكر ان المنتخب الوطني كان قد حقق لقب البطولة الأخيرة ٢٠١٨عام في الجزائر .

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