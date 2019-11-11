رياضة | الشوط الأول.. مصطفى محمد ينقذ منتخب مصر أمام غانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الأول.. مصطفى محمد ينقذ منتخب مصر أمام غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وغانا والمقامة علي ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام والتى تؤهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.

مصطفى محمد ينقذ منتخب مصر أمام غانا

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب غانا بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذى يعد هام للمنتخبين والحاسم في أمر صعود الفريقين للدور نصف نهائي من البطولة التى تستضيفها مصر.

وتقدم منتخب غانا بهدف مفاجئ في شباك مصر بعد مرور اللاعب أوبينج من الجانب الأيمن لمصر ثم عرضية للاعب يبواه الذى إستطاع هز شباك محمد صبحي حارس مرمي مصر ويسجل الهدف الأول للمنتخب.

ثم في الدقيقة 17 استطاع مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر المتألق تسجيل هدف التعادل للفراعنه برأسية رائعه بعد عرضية من الظهير الأيسر أحمد فتوح ليسجل هدف التعادل.

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ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل منتخب مصر وغانا خلال الشوط الأول:

مصر 4 نقاط

الكاميرون 4 نقاط

غانا نقطتين

مالي بلا نقاط