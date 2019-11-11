رياضة | أخر اخبار محمد صلاح اليوم 11 نوفمبر| إعلان جاهزيته للانضمام للمنتخب وكلوب يشيد بهدفه العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر اخبار محمد صلاح اليوم 11 نوفمبر| إعلان جاهزيته للانضمام للمنتخب وكلوب يشيد بهدفه العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الإثنين 11من نوفمبر الجاري

"أخبار صلاح اليوم"

صلاح يواصل الأرقام القياسية مع ليفربول

قاد المصري محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز 3-1 على مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

ووصل محمد صلاح وليفربول إلى عالم من الأرقام الاستثنائية باكتساح مانشستر سيتي بثلاثية في ملعب آنفيلد ووصول الفارق إلى 9 نقاط.

- ليفربول 29 مباراة في الدوري بدون هزيمة ويفصله مباراتين عن الرقم القياسي في تاريخ الريدز

- آخر 46 مباراة على ملعب آنفيلد بدون هزيمة بواقع 36 فوزًا و10 تعادلات

- خسر ليفربول مرة واحدة فقط من مانشستر سيتي في آخر 29 مباراة على ملعبه منذ عام مايو 2003

- 13 فوزًا متتاليًا في آنفليد منذ عام 34 عامًا

- محمد صلاح يساهم 52 هدفًا خلال 44 لقاء دوري على ملعب أنفيلد لليفربول

- مانشستر سيتي يفشل للمرة 17 في ملعب آنفيلد ضد ليفربول

- بيب جوارديولا خسر خارج أرضه على ملعب الأنفيلد 4 مرات، أكثر من أي ملعب آخر خلال مسيرته التدريبية.

- تفوق يورجن كلوب مدرب ليفربول للمرة الثامنة على المدرب الإسباني ليصبح الألماني مدرب ليفربول أكثر مدربًا تفوق على جوارديولا.

- ليفربول يفوز للمرة الأولى في 11 مباراة من أول 12 جولة من البريمير ليج.

- كلوب يقهر جوارديولا بواقع 8 انتصارات مقابل 7 للأخير.

- خسر جوارديولا للمرة الرابعة على استاد آنفيلد وهو ما لم يحدث طوال تاريخه في أي ملعب.

صلاح يعود بقوة للمنافسة على هداف البريميرليج

فاز فريق ليفربول على فريق مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وقدم اللاعب المصري محمد صلاح مميزة للغاية ونجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك الحارس التشيلي برافو.

ورفع محمد صلاح رصيده هذا الموسم من الأهداف إلى 6 أهداف بعد مرور 12 جولة من البريميرليج، وصنع صلاح 3 أهداف هذا الموسم لزملائه.

وأيضاً فشل سيرجو اجويرو في اللحاق بالدولي الإنجليزي جيمي فاردي عندما فشل في هز شباك ليفربول في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد، بينما نجح فاردي في تسجيل هدف في شباك أرسنال خلال تلك الجولة في المباراة التي أقيمت على ملعب الكينج باور.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- جيمي فاردي 11 هدف.

2- تامي ابراهام 10 أهداف.

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3- سيرجو اجويرو 9 اهداف.

4- ايميريك اوباميانج 8 اهداف.

5- رحيم سترلينج 7 أهداف.

6- ساديو ماني 7 أهداف.

6- محمد صلاح 6 أهداف.

وكان قد سجل اللاعب السنغالي ساديو ماني هدفا أيضاً في شباك فريق مانشستر سيتي عن طريق رأسية رائعة بعد عرضية من قائد الفريق جوردان هندرسون في الشوط الثاني من المباراة.

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 26 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق تشيلسي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة بعد الخسارة الأخيرة من فريق ليفربول.

ويسعى محمد صلاح لتحقيق لقب الحذاء الذهبي هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي مع فريقه، حيث حققه في موسمه الأول مع ليفربول في 2018، وتقاسم الجائزة في موسم 2019 مع السنغالي ساديو ماني زميله في الفريق والجابوني ايميريك اوباميانج لاعب آرسنال.

ويلتقي فريق ليفربول في الجولة المقبلة مع فريق كريستال بالاس على ملعب السيلهرست بارك في لندن، وستكون تلك المباراة صعبة حيث يعد البالاس من الأندية التي تقف أمام الأندية الكبرى على ملعبها ووسط جماهيرها.

"أخبار صلاح الآن"

كلوب يشيد بهدف صلاح العالمي

أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بتحقيق الفوز على منافسه مانشستر سيتي، بالبريميرليج.

وحقق ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح، الفوز على مانشستر سيتي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري الإنجليزي.

وأكد كلوب في تصريحات عقب نهاية المباراة، على أن فريقه يستحق الفوز، مبديا سعادته بتوسيع الفارق والانفراد بالصدارة بفارق 8 نقاط عن منافسه.

وأشاد كلوب بالهدف الثاني والذي سجله المصري محمد صلاح، بعد أن سدد الكرة برأسية رائعة، على يمين الحارس كلاوديو برافو حارس السيتي.

وتابع كلوب في تصريحاته، "بالنسبة للهدف الثاني الذي سجلناه، لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل هذا من قبل، ربما لم أشاهده قط".

واختتم "كان الظهير الأيمن على بعد 60 ياردة ومرر الكرة إلى الظهير الأيسر، ثم لمستين آخريتين ثم تمريرة على بعد أكثر من 40 أو 50 ياردة، ثم رأسية، إنه هدف مميز جدًا، وكانت لحظة جيدة لتسجيل هدف مثل هذا".

وارتفع رصيد ليفربول إلى 34، وبفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة بعد فوزه على آرسنال بهدفين دون رد، بينما تراجع مانشستر سيتي إلي المركز الرابع برصيد 25 نقطة، ليبتعد عن الصدارة بتسع نقاط كاملة.

صلاح يعلن جاهزيته وينضم للمنتخب الوطني

قالت شبكة espn" العالمية اليوم الاثنين أن هناك قلق في نادي ليفربول حول إصابة محمد صلاح في كاحل قدمه والتي يتم التعامل معها بحرص منذ تعرضه لذلك التدخل العنيف من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي، ليفربول أراد أن يتم فحص اللاعب بشكل دقيق دون السفر لمعسكر المنتخب المصري ولكن محمد صلاح أصر على الالتحاق بمنتخب بلاده ليتم تقييم حالته هناك.

وحقق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح حقق فوزا هاما على ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول واستطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة و يشارك في المباراة حتي الدقيقة 77 ليتم تبديله بعد شعوره بالإصابة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح إلي 34 نقطة ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 25 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج.

ومن المقرر أن ينضم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر غدا الثلاثاء لمواجهة كينيا وجزر القمر ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.