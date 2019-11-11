رياضة | نيمار يحسم مصيره النهائي من العودة لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يحسم مصيره النهائي من العودة لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث والد ووكيل أعمال البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن أنباء عودته إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

عودة نيمار إلى برشلونة

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي أكدت أن نيمار كان سيعود إلى برشلونة من جديد الصيف الماضي ولكن فشلت الصفقة بسبب مطالب باريس سان جيرمان.

وربط بعض الصحف تواجد نيمار في مدينة برشلونة يوم السبت الماضي بعودة المفاوضات مع النادي وإقتراب عودته من جديد.

رد والد نيمار على أنباء عودته إلى برشلونة

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ونفى والد نيمار كل الأنباء المتداولة في الفترة الأخيرة حول عودة اللاعب إلى نادي برشلونة من جديد في الصيف القادم.

وقال والد نيمار في تصريحات صحفية لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنا في البرازيل ولن أتحرك من هنا".

وأضاف والد نيمار: "نيمار ليس مستعدًا للسفر إلى برشلونة أو العودة إلى النادي مرة أخرى في الوقت الحالي".

وغاب نيمار عن المشاركة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في كثير من المباريات بسبب كثرة إصاباته خلال الموسم الحالي.

مشاركات نيمار مع برشلونة هذا الموسم

وقد سارك نيمار دا سيلفا في 5 مباريات فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الفرنسي الممتاز وسجل خلالهم 4 أهداف ولم يصنع أي هدف.