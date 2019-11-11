رياضة | دمنهور يسعي لمواصلة الانتصارات أمام مالية كفرالزيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يسعي لمواصلة الانتصارات أمام مالية كفرالزيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ألعاب دمنهور مع فريق مالية كفرالزيات في الثانية والنصف غدا الثلاثاء،على استاد دمنهور ضمن الجولة الرابعة ضمن منافسات دوري القسم الثاني .

وقام أحمد ساري المدير الفني لدمنهور ومعه مساعديه علاء المني وكمال فريد وأحمد النعناعي وأحمد بربش مدرب الحراس في المران الأخير بعقد محاضرات خاصة لجميع اللاعبين وطلبهم بالهدوء والتركيز داخل الملعب وتنفيذ تعليماته داخل المستطيل الاخضر في مباراة مالية كفرالزيات واستغلال الفرص مبكرا واللعب علي تحقيق الفوز لنيل ثقة الجماهير البحراوية التي تساندهم بكل قوة .

وأشار ساري إلى أن المباريات المقبلة بالدوري لا تقبل القسمة علي أثنين ولا يوجد فريق قوي وفريق ضعيف مؤكدا علي لعب جميع اللقاءات بنفس الإهتمام والجدّية من جميع اللاعبين من أجل الدخول في المنافسة مبكرا علي حسم بطاقة الصعود إلي دوري الاضواء والشهرة. مازال الجهاز الفني للفريق الدمنهوري يواجه أزمة كبيرة بسبب كثرة الإصابات بالفريق حيث تبعد الإصابة عن مباراة مالية كفرالزيات كلا من أحمد متعب بسبب التجنيد وعصام عادل صانع الالعاب بسبب جرح في وجه القدم، و تجدد اصابة ابراهيم حميدو صانع الالعاب بسبب تمزق في وجه القدم، وكان مجلس ادارة دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله قد عقدوا جلسة خاصة مع الجهاز الفني بقيادة أحمدساري ورؤوف الحوشي مدير الكرة ووافق مجلس الادارة علي تعديل اللائحة المالية للفريق بناء علي رغبة احمدساري المدير الفني وذلك تحفيزا لهم لمواصلة الانتصارات. وشهدت الجولة السابقة فوز دمنهور على الأوليمبي بهدف مقابل لاشئ، عن طريق عمارشرف الدين، بينما خسر مالية كفر الزيات من فاركو بهدفين مقابل لاشئ. Advertisements

يلتقي فريق ألعاب دمنهور مع فريق بيلا في الثالثة من عصر الثلاثاء،على ملعب الأوليمبي ضمن الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري القسم الثاني . وقام أحمد ساري المدير الفني لدكمهور ومعه مساعديه علاء المني وكمال فريد وأحمد النعناعي وأحمد بربش مدرب الحراس في المران الأخير بعقد محاضرات خاصة لجميع اللاعبين وطلبهم بالهدوء والتركيز داخل الملعب وتنفيذ تعليماته داخل المستطيل الاخضر في مباراة الأوليمبي واستغلال الفرص مبكرا واللعب علي تحقيق الفوز لنيل ثقة الجماهير البحراوية التي تساندهم .

وأشار ساري إلى أن المباريات المقبلة بالدوري لا تقبل القسمة علي أثنين ولا يوجد فريق قوي وفريق ضعيف مؤكدا علي لعب جميع اللقاءات بنفس الاهتمام والجدّية من جميع اللاعبين من أجل الدخول في المنافسة مبكرا علي حسم بطاقة الصعود إلي دوري الاضواء والشهرة. مازال الجهاز الفني للفريق الدمنهوري يواجه أزمة كبيرة بسبب كثرة الإصابات بالفريق حيث تبعد الإصابة عن مباراة الأوليمبي كلا من عصام عادل صانع الالعاب بسبب جرح في وجه القدم، وابراهيم حميدو صانع الالعاب بسبب تمزق في وجه القدم،وتجدد أصابة محمدعبدالرحيم ميدو مهاجم الفريق بوجه القدم