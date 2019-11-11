رياضة | هل يتخذ يوفنتوس القرار الأصعب ضد رونالدو ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يتخذ يوفنتوس القرار الأصعب ضد رونالدو ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة يوفنتوس الإيطالي وميلان أمس الأحد في بطولة الدوري الإيطالي حدوث خلاف جديد بين ماوريسيو ساري مدرب اليوفي و البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق.

استبدال رونالدو في مباراة ميلان

وقام ماوريسيو ساري بإستبدال كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وميلان أمس في الدقيقة 55 في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتفاجئ الجميع بقيام رونالدو بالخروج من أرضية الملعب مباشرة إلى غرف الملابس عقب استبداله دون أن يجلس على دكة البدلاء أو يصافح أحد من الفريق.

فرض عقوبة على رونالدو

ورد نادي يوفنتوس على أنباء احتمالية توقيع عقوبة على رونالدو بسبب تصرفاته أمس ومغادرته أرض الملعب عقب تبديله.

Advertisements

وأكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس لن يقوم بتغريم كريستيانو رونالدو بسبب ما بدر منه أمس.

مشاركات رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك كريستيانو رونالدو في 17 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدف وحيد.

موعد مباراة يوفنتوس القادمة

ويستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي أتالانتا الإيطالي يوم 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.