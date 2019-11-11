رياضة | وزير الرياضة ينعى علاء علي لاعب الزمالك السابق

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يتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقيادات الوزارة بخالص العزاء والمواساة في وفاة لاعب نادي الزمالك السابق علاء على داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وزير الرياضة ينعى علاء علي لاعب الزمالك السابق

كما تقدم وزير الرياضة بخالص العزاء إلى أسرة الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص فى وفاة أحد المواهب الكروية وصاحب الخلق الرفيع.

وفاة علاء علي

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وتوفي لاعب نادي الزمالك و المصري السابق علاء علي عن عمر يناهز 31 عاما بعد رحلة قصيرة مع المرض

يذكر أن علاء علي بدأ مسيرته في نادي الزمالك بعدما تم تصعيده للفريق الأول موسم 2007-2008 ولعب لعدد من الأندية أبرزها دجلة وسموحة وطلائع الجيش وبتروجيت والمصري .

وشارك علاء علي في 161 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 20 هدفًا وأرسل 18 تمريرة حاسمة وأجاد في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر خلال مسيرته وكان يجيد التسديدات القوية في الاختراق من الداخل.

وبدأ علاء علي مسيرته في نادي الزمالك خلال موسم 2008 – 2009 واكتشفه حسام حسن وقتها مع حازم إمام وأحمد عبدالرءوف واحتلوا المركز الثالث في نهاية الموسم لكنه رغم أنهم كانوا المركز الـ14 في بدايته.

بعد خسارة الدوري في عام 2011 انتقل نجم الزمالك السابق إلى فريق تليفونات بنى سويف وقدمًا أداء مميزا قبل إلغاء النشاط الكروي هناك لينتقل إلى سموحة مع حمادة صدقي وقدم موسمًا خياليًا وصل بالفريق إلى الدورة الرباعية وخسر اللقب بفارق هدف اعتباري لصالح القلعة البيضاء.

