رياضة | وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان منتخب الجامعات لكرة الصالات

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استقبل خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر للجامعات لكرة الصالات لتكريمهم على تتويجهم بلقب بطولة التسامح العربية التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الاماراتية أبوظبي.

وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان منتخب الجامعات لكرة الصالات

والتقى الوزيران مع اللاعبين وجهازهم الفني بقيادة الكابتن ياسر تحسين المدير الفني، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور منتصر نوح أمين صندوق الإتحاد ورئيس البعثة، والدكتور محمد شوقي كشك نائب رئيس البعثة، والدكتور تامر العناني المدير الإداري للإتحاد ومدير البعثة.

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وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على السعودية ١/٤ في دور المجموعات، ثم اكتسح المنتخب الجزائري بسبعة اهداف مقابل أربعة، بعدها تغلب على العراق ٣/٥، وتفوق على الامارات بستة اهداف مقابل هدف واحد، قبل ان يتعادل مع عمان بثلاثة اهداف لكل فريق، ثم ختم مبارياته في دور المجموعات بالفوز على سوريا ٢/٤، وفي ربع النهائي اكتسح نظيره اليمني بثمانية اهداف مقابل هدف، ثم فاز على السعودية برباعية نظيفة في نصف النهائي، قبل ان يتوج باللقب على حساب عمان في النهائي.

وقدم الوزيران الشكر للاعبي منتخب جامعات مصر لكرة الصالات على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل تحقيق هذا الانجاز، وتشريف مصر في هذا المحفل الكبير، مطالبين اياهم بالحفاظ على هذا المستوى لمواصلة الانتصارات والانجازات في البطولات القادمة، مؤكدين لهم على دعمهم الكامل من أجل تذليل كل العقبات التي تقف أمامهم.

وكان فريق منتخب مصر للجامعات قد تكون من ٩ لاعبين هم : أحمد ممدوح (كلية تجارة-جامعة حلوان)، أدهم عبد الله (كلية التربية الرياضية - جامعة المنصورة)، إسماعيل سيد (المعهد العالي للإدارة والتكنولوجيا)، عمرو عبد القادر (كلية الهندسة-جامعة المنصورة)، عمرو كمال (معهد الفراعنة للسياحة والفنادق)، محمد أشرف (كلية الحقوق-جامعة بني سويف)، محمد خالد (المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا-جامعة الزقازيق)، مصطفي عبد الهادي (معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق)، محمد علي (كلية الآداب-جامعة الإسكندرية)، وقادهم الكابتن ياسر تحسين المدير الفني.