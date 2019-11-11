رياضة | مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. رابط ماتش مصر وغانا بث مباشر TIME SPORTS

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع منتخب مصر الأوليمبي ضد غانا، والمقرر لها مساء اليوم، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد غانا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد غانا في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر ضد غانا ، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر ضد غانا في كأس الأمم.

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