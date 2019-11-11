رياضة | القصة الكاملة لأزمة "حمد الله" مع منتخب المغرب.. وسر الاعتزال

أنهى النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، مشواره الدولي، بعدما اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب بلاده "أسود أطلس".

وقال حمدالله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" : "السلام عليكم ورحمة الله، لقد قررت أن اعتزل اللعب دوليًا".

ودخل حمدالله في اللعديد من المشاكل والأزمات مع أسود الأطلس، والتي على أثرها قرر اللاعب الاعتذال اللعب الدولي مع منتخب بلاده.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" القصة الكاملة لأزمة حمد الله مع منتخب المغرب.

بداية أزمة حمد الله مع منتخب المغرب



وشهدت الفترة الأخيرة اشتعال أزمة بين حمد الله ومنتخب المغرب، بدأت بمغادرته معسكر أسود الأطلس، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر.

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وأصدر اتحاد الكرة حينها بيانا يعلن فيه معاناة اللاعب من إصابة على مستوى الظهر، لينفي مهاجم النصر تعرضه لإصابة من خلال فيديو نشره أثناء قيامه بتدريبات شاقة يستحيل أن يقوم بها أي لاعب مصاب.

مشاحنات مع بعض لاعبي أسود الأطلس



ونفي حمد الله تعرضه لإصابة؛ موضحا أن تصرفه جاء على خلفية مشاحنات حدثت بين بعض اللاعبين في المعسكر، أبرزهم زميله فيصل فجر، الذي منعه تسديد ركلة جزاء حصل عليها في ودية جامبيا منتصف يونيو الماضي، والتي انتهت بخسارة أسود الأطلسي بهدف دون مقابل، إلى جانب عدم رضاه عن الجو العام في المعسكر.