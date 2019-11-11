رياضة | مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر TIME SPORT YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر اليوم beIN SPORTS

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شاهد بث مباشر LIVESPORT لمباريات منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا NOW MATCH، ويواجه منتخب الفراعنة اليوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر لعام 2019 منتخب غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية المقامة بمصر خلال الفترة من 8 وحتي 22 نوفمبر.

مشاهدة بث مباشر YALLA SHOOT PLUS مباراة مصر ضد غانا في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا:

تابع لايف – كورة أونلاين بث مباشر بدون تقطيع لمباراة مصر ضد غانا في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، مشاهدة حية لمباراة منتخب الفراعنة KORA STAR، ويتصدر منتخبنا الوطني المجموعة الاولي برصيد 3 نقاط بعدما تغلب علي منتخب مالي متذيل الترتيب بنتيجة 1-0 في الجولة الأولي، بينما يتساوي منتخب غانا مع نظيره منتخب الكاميرون في رصيد النقاط وحصد كل منهما نقطة وحيدة بعد تعادلهما 1-1، مشاهدة مباريات أمم إفريقيا KORA LIVE TV.

موعد مباراة مصر ضد غانا YALLA KORA اليوم الاثنين في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا:

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مشاهدة بث مباشر KORA4HD لمباريات أمم إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، تابع لايف بث مباشر مباراة منتخب مصر KORA ONLINE، تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين المنتخبين المصري والغاني اليوم الاثنين الموافق 11 / 11 / 2019، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والساعة السادسة مساءًا بالتوقيت العالمي، مشاهدة مباشرة وبدون تقطيع لمباراة مصر اليوم علي BEIN SPORTS YOUTUBE.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غانا في بطولة أمم إفريقيا اليوم COOL KORA:

شاهد البث التليفزيوني لمباراة المنتخب المصري الأوليمبي ضد منتخب غانا في تمام الساعة الثامنة مساءًا اليوم الاثنين، عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا (فضائيًا)، بينما يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة منتخب الفراعنة عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس TIME SPORT المصرية.

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