رياضة | مالى تودع كأس الأمم الإفريقية للشباب بعد خسارة من الكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالى تودع كأس الأمم الإفريقية للشباب بعد خسارة من الكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب الكاميرون الفوز علي نظيره منتخب مالي، خلال اللقاء الذى أقيم علي ستاد القاهرة الدولى اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020.

الكاميرون تفوز علي مالي بهدف ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

ودع منتخب مالي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والمقامة بمصر بعد الخسارة أمام منتخب الكاميرون اليوم في الحولة الثانية بعدما أحرز فرانك إيفينا نجم الكاميرون هدف الأسود الوحيد في اللقاء بالدقيقة 76 من زمن اللقاء بعد تسديدة علي يسار حارس مالي.

ترتيب المجموعه الأولى بعد فوز الكاميرون علي مالي

الكاميرون 4 نقاط

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مصر 3 نقاط

غانا نقطة

مالي بلا نقاط.

وكان منتخب الكاميرون قد تعادل بهدف لكل فريق أمام منتخب غانا خلال الجولة الأولى بينما فازت مصر علي مالي بهدف دون رد.

ويلتقي منتخب مصر اليوم في تمام الثامنة مساءا نظيره منتخب غانا علي ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثانية.