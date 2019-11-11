اونلاين | يلا شوت الشوط الثاني مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر تابع لايف مشاهدة مباراة مصر وغانا الشوط الثاني كورة لايف

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يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد منتخب غانا الأوليمبي، عبر رابط كوول كورة في ثاني مباريات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 COOL KORA بدون تقطيع وحصري بدون أي إعلانات.

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي المباراة الثانية للمنتخب الأوليمبي صاحب الأرض والجمهو ضد المنتخب الغاني، كورة فور جول، شاهد حصريا مباراة مصر ومالي في الانطلاقة الثانية لمباريات بطولة الأمم الإفريقية KORA 4 GOAL.

كورة ستار وانطلقت فعاليات البطولة، يوم الجمعة الماضية وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام KORA STAR، حيث يلعب المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من "مالي وغانا والكاميرون".

موعد مباراة مصر الأوليمبي ضد غانا الأوليمبي بالأمم الإفريقية

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ويستضيف ملعب القاهرة الدولي ثاني مباريات الفراعنة الصغار ضد غانا الأوليمبي، في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباريات الأمم الإفريقية

كورة أونلاين حيث أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD، عن إذاعة البطولة عبر قنواتها، بالإضافة إلى قنوات تايم سبورتس الأرضية TIME SPOTS، الناقل الحصري للبطولة، KORA ONLINE تابع حصريا مصر تستضيف غانا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويسعى شوقي غريب المدير الفني، في قيادة المنتخب الأوليمبي، لتحقيق الفوز والصعود للدور المقبل، كورة بلس ساعيا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور KORA PLUS مصر تستضيف غانا بالإنطلاقة الأولى للأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

ويحتل المنتخب المصري الأوليمبي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز على مالي بمباراة الافتتاح، فيما يحتل المنتخب الغاني بالمركز الثاني برصيد نقطة واحدة متساويا مع المنتخب الكاميروني، بعد تعادلهما بالجولة الأولى، كورة حصري شاهد مصر في البطولة الإفريقية تحت 23 عاما، KORA7ASRY، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.