اونلاين | كول كورة "الشوط الثاني" مشاهدة مباراة مصر وغانا COOLKORA رابط يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وغانا انطلاق الشوط الثاني koraHD

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بث مباشر لمباراة مصر ضد غانا، كول كورة COOLKORA نقدم لكم بث مباشر لمباراة مصر ضد غانا للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة مصر ضد غانا، عندما يحل منتخب غانا ضيفًا ثقيلاً على نظيره مصر، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

موعد مباراة مصر ضد غانا لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Egypt ONLINE

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حرصًا على مشاهدة مباراة مصر ضد غانا فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة مصر ضد غانا، في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL أهداف مدرب منتخب مصر ضد غانا

يسعى شوقي غريب لإستغلال العدد الكبير من النجوم التي يمتلكها داخل فريقه لتحقيق الفوز الأول في البطولة، ليكرر سيناريو النسخة قبل الأخيرة عندما قطع الفراعنة بطاقة العبور لأولمبياد لندن 2012.