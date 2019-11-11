اونلاين | HD الشوط الثاني يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر مباراة مصر وغانا online تابع لايف الشوط الثاني

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة مصر ضد غانا، عندما يستضيف المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم نظيره الغاني، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأثنين الموافق 11 نوفمبر الجاري، على ستاد “القاهرة”، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

موعد مباراة مصر ضد غانا لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Egypt ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة مصر ضد مالي فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة مصر ضد غانا، في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساءًا بتوقيت جرينتش.

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ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة منتخب مصر ضد غانا حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة TIME SPORTS، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

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يتطلع منتخب مصر بقيادة مدربه شوقي غريب لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة الحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة قبل الصدام مع منتخب الكاميبرون في الجولة والثالثة Egypt vs Ghana ONLINE.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة مصر وغانا، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على مصر، نظرًا لقوة منافسه الغاني الذي يمتلك لاعبين مميزين في مختلف الفرق السنية.

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عانى شوقي غريب المدير الفني للفراعنة من إصابة الثنائي محمود مرعي وطاهر محمد قبل انطلاق البطولة، والتي تسببت في استبعادهم من قائمة الفراعنة من البطولة واستبدالهم بلاعبان غيرهم.