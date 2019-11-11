اونلاين | KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

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كورة أونلاين يستعد عشاق الكرة المصرية لمواجهة جديدة في مشوار المنتخب الوطني الأوليمبي، ببطولة الأمم الإفريقية تحت23 عاما مساء اليوم والتي تستمر حتى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي القاهرة والسلام، بمشاركة منتخبات KORA ONLINE، بث مباشر ثاني مباريات المنتخب الأوليمبي بالبطولة الإفريقية والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويلعب المنتخب الوطني بقيادة شوقي غريب المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من "مالي وغانا والكاميرون"، كورة ستار شاهد حصريا مباراة مصر ضد غانا KORA STAR، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالأمم الإفريقية.

يلا شووت بلس حييث يخوض المنتخب الوطني الأوليمبي، مباراته في الثامنة من مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضد منتخب غانا، YALLA SHOOT PLUS حيث يتأهل الثلاث فرق الأولى لأوليمبياد طوكيو 2020.

موعد مباراة مصر الأوليمبي ضد غانا الأوليمبي بالأمم الإفريقية

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي ثاني مباريات الفراعنة الصغار ضد غانا الأوليمبي، في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباريات الأمم الإفريقية

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كورة جول حيث أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD، عن إذاعة البطولة عبر قنواتها، بالإضافة إلى قنوات تايم سبورتس الأرضية TIME SPOTS، الناقل الحصري للبطولة، KORA GOAL تابع حصريا مصر تستضيف غانا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويسعى شوقي غريب المدير الفني، في قيادة المنتخب الأوليمبي، لتحقيق الفوز الثاني له بالبطولة وحجز بطاقة التأهل دون الانتظار للجولة الأخيرة، كورة بلس حيث تقام البطولة على الأراضي ووسط الجماهير المصرية، KORA PLUS مصر تستضيف غانا بالإنطلاقة الثانية للأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

كورة لايف، حيث حقق الفراعنة الصغار، الفوز بمباراته الأولى ضد منتخب مالي، بهدف دون رد، فيما تعادل المنتخب الغاني باللحظات الأخيرة أمام منتخب الكاميرون، لحساب نفس الجولة، KORA LIVE تابع مباراة مصر وغانا بدور المجموعات للأمم الإفريقية.

ويدخل المنتخب الوطني البطولة مفتقدا أهم أسلحته الهجومية وسط غياب محمد محمود لاعب الأهلي بعد تجدد إصابته بالرباط الصليبي، قبل أن يتم استبعاد الثنائي طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون ومحمود مرعي لاعب وادي دجلة، قبل البطولة بساعات بعد تعرضهما للإصابة خلال المعسكر، كورة حصري شاهد مصر في البطولة الإفريقية تحت 23 عاما، KORA7ASRY، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

كوول كورة وفقد الفراعنة أحد أهم أسلحته بالجولة الأولى، حيث تأكد غياب ناصر ماهر نجم الفريق حتى نهاية البطولة، بعد تعرضه لإصابة بخلع في الكتف، COOL KORA تابع مباراة مصر ضد غانا بالجولة الثانية لدور المجموعات بالأمم الإفريقية.

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