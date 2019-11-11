اونلاين | «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

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يلا لايف شاهد البث المباشر لمباراة منتخب مصر مع منتخب غانا YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين اليوم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما KOORA ONLINE، وستكون تلك المباراة نارية بين المنتخبين من أجل حصد الثلاث نقاط في الجولة الثانية من البطولة BEIN MATSH.

كورة ستار وسيكون لاعبو منتخب مصر مع موعد لصعود إلى الدور المقبل من أجل التأهل لاولمبياد طوكيو 2020 والفوز في المباراة الثانية على التوالي بعد تحقيق الانتصار في المباراة الأولى ضد منتخب مالي YALA KOORA وسجل مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي الزمالك الهدف الوحيد للفراعنة في شباك مالي KOORA LIVE يلا تابع المباراة المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب.

كول كورة ويقود رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي منتخب مصر في تلك البطولة كقائد، وتعرض ناصر ماهر لإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة مالي وخرج عن أثرها خلال الشوط الأول من المباراة KOORA STAR وسوف يكون البث المباشر الأسطورة يقدم لكم البث بدون تقطيع عبر ALOSTORA ويسعى منتخب مصر لتحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية على أرض الفراعنة KOORA ONLINE.

يلا شوت بلس وتعادل منتخب غانا مع منتخب الكاميرون بنتيجة هدف لكل منتخب في الجولة الأولى من المباراة YALA SHOOOT PLUS وسيكون منتخب مصر على ملعبه ووسط جماهيره مطالب بتحقيق البطولة بعد إخفاق المنتخب الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية والخروج من منتخب جنوب افريقيا في دور الثمن نهائي خلال البطولة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي COOL KOORA.